Второй поджигатель пермского военкомата осуждён за госизмену на 10 лет Первые три года Алексей Гашев проведёт в тюрьме Поделиться Твитнуть

В пятницу, 30 июня, в Центральном военном окружном суде в Екатеринбурге вынесен обвинительный приговор по делу о госизмене и терроризме в отношении второго поджигателя военкомата Кировского района Перми, жителя краевого центра Алексея Гашева. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые три года он проведёт в тюрьме, а после освобождения из колонии Гашев ещё полтора года будет ограничен в свободе. Об этом сообщает properm.ru.

Приговор первому поджигателю — пермяку Михаилу Соколову — был вынесен несколько дней назад. Он также был признан виновным к госизмене, террористическом акте, участии в террористической группе. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года из них он проведёт в тюрьме. После освобождения из колонии ему назначено дополнительно полтора года ограничения свободы.

Напомним, по версии следствия и суда, 24 июня 2022 года Соколов и Гашев бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми. Через некоторое время они были задержаны при попытке покинуть Пермский край.

В декабре сообщалось, что ФСБ разоблачила на территории Прикамья агентурную группу СБУ. Она планировала теракты и диверсии на инфраструктурных и социально значимых объектах Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.