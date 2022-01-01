Максим Артамонов
ФСБ отчиталась о задержании агентов СБУ в Перми
В ведомстве утверждают, что они планировали совершить в городе теракты
В Перми сотрудники ФСБ задержали трёх подозреваемых в подготовке терактов и диверсий. Все они — граждане России и являются агентами Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ФСБ утверждают, что среди задержанных — россияне Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев.
В задачи агентурной группы входили «подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России», отметили в ведомстве.
Организатором группы считается Дмитрий Стрелков — активный участник запрещенной в России экстремистской организации «Национал-социализм/Белая власть». Три года назад он уехал на Украину и стал агентом СБУ, а затем привлёк к деятельности в интересах украинской спецслужбы Михаила Соколова и Алексея Гашева.
По версии ФСБ, все участники готовили теракты и диверсии на социально-значимых объектах инфраструктуры Перми. Кроме того, они «оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе», считают в ведомстве.
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