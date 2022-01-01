Максим Артамонов ФСБ отчиталась о задержании агентов СБУ в Перми В ведомстве утверждают, что они планировали совершить в городе теракты Поделиться Твитнуть

В Перми сотрудники ФСБ задержали трёх подозреваемых в подготовке терактов и диверсий. Все они — граждане России и являются агентами Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФСБ утверждают, что среди задержанных — россияне Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев.

В задачи агентурной группы входили «подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России», отметили в ведомстве.

Организатором группы считается Дмитрий Стрелков — активный участник запрещенной в России экстремистской организации «Национал-социализм/Белая власть». Три года назад он уехал на Украину и стал агентом СБУ, а затем привлёк к деятельности в интересах украинской спецслужбы Михаила Соколова и Алексея Гашева.

По версии ФСБ, все участники готовили теракты и диверсии на социально-значимых объектах инфраструктуры Перми. Кроме того, они «оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе», считают в ведомстве.

Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа», «государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства») и ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).





Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дмитрия Стрелкова объявили во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск.

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