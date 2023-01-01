Поджигателя военкомата в Перми приговорили к 11 годам колонии Первые три года лишения свободы Михаил Соколов проведёт в тюрьме Поделиться Твитнуть

В Центральном военном окружном суде Екатеринбурга вынесен приговор пермяку Михаилу Соколову. Он признан виновным к госизмене, террористическом акте, участии в террористической группе. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые три года из них он проведёт в тюрьме. После освобождения из колонии ему назначено дополнительно полтора года ограничения свободы. Об этом сообщает Properm.ru.

Отмечается, что Соколов признал вину полностью и сотрудничал со следствием.

Дело в отношении Алексея Гашева (второго поджигателя военкомата) ещё не рассмотрено. Ему был продлён срок пребывания в СИЗО на полгода.

Напомним, 24 июня 2022 года неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в окно военкомата в Кировском районе Перми. Через некоторое время они были задержаны при попытке покинуть Пермский край.

В декабре сообщалось, что ФСБ разоблачила на территории Прикамья агентурную группу СБУ. Она планировала теракты и диверсии на инфраструктурных и социально значимых объектах Перми.

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