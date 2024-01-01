Елена Синица В Перми утром заметили густой туман В ближайшие дни в ночные и утренние часы будет дуть слабый ветер Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Второй день подряд по утрам Пермь окутывает густой туман. При этом его замечают во многих районах города, в том числе и на центральных улицах, сообщает ВЕТТА.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, а также специалисты Пермского центра по гидрометеорологии, ночью и утром в ближайшие дни ожидаются туманы и изморозь в разных уголках региона.





Ранее сообщалось , что в Прикамье на текущей неделе, с 14 по 20 октября, ожидается смена погоды. Как уточняют синоптики, в начале недели, 14 и 15 октября, в регионе будет сухо. При этом в ночные и утренние часы будет дуть слабый ветер. В последующие дни ожидается похолодание до -11...-16 градусов.

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