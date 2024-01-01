Зарина Ситдикова В Пермский край придут осадки Смена погоды ожидается во второй половине недели Поделиться Твитнуть

В Прикамье на текущей неделе, с 14 по 20 октября, ожидается смена погоды. Об этом сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в начале недели, 14–15 октября, в регионе будет сухо. При этом в ночные и утренние часы будут появляться туманы и дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до –11… –6 °С, в горах до –16 °С. Дневной прогрев будет значительным — до +5…10 °С. В Перми днём ожидается +6…8 °С.

В среду, 16 октября, с запада на Пермский край начнёт приближаться фронтальный раздел. Он приведёт к небольшим дождям с мокрым снегом в северо-западной части региона. Температура воздуха ночью составит –7…–2 °С. В горах и низинах будет до –12 °С, днём потеплеет до +3…8 °С. В Перми будет без осадков, ночью –5 °С, днём +5…7 °С.

В четверг, 17 октября, через регион сместится фронтальный раздел, который принесёт с собой небольшие и умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер южный умеренный. Ночная температура окажется на уровне –1…4 °С, в Перми около 0 °С. Днём потеплеет до 0…+5 °С, в Перми температура будет не выше +3 °С.

По предварительному прогнозу метеорологов, 18 октября в северных и восточных районах вновь установится снежный покров. Температурный фон при этом будет, как накануне.

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