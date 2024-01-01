Зарина Ситдикова В центре Перми повторно перекрывают проезд на улице Свердловской На участке продолжатся работы по строительству теплосети Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми вновь ограничат движении на участке ул. Свердловской от ул. Окулова до ул. Монастырской. Сквозной проезд здесь будет невозможен до 1 ноября текущего года. Об этом сообщается в telegram-канале регионального министерства транспорта.

В ведомстве уточнили, что в период действия временных ограничений подрядной организацией должен быть обеспечен доступ к расположенным на улице объектам либо со стороны ул. Окулова, либо с ул. Монастырской.

По информации Центра безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в связи со строительством теплосети.

Ранее проезд на ул. Свердловской уже закрывали по аналогичной причине. Ограничения действовали с 4 по 30 сентября. Кроме того, из-за возведения теплотрассы в районе дома на ул. Монастырской, 50 организован проезд только по одной полосе движения.

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