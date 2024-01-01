В Перми на десять дней ограничат движение по улице Монастырской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 00:00 5 октября до 00:00 15 октября в Перми ограничат движение транспорта по ул. Монастырской, на участке от дома № 50 до ул. Свердловской. Об этом сообщает «Рифей».

Как уточнили в минтрансе региона, все десять суток движение будет осуществляться по одной полосе.

В ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" добавили, что ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сети теплоснабжения.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — обратились к горожанам чиновники.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Мотовилихинском районе Перми временно будут закрывать движение автомобилей по ул. Старцева — на выезде к ул. Грибоедова. Здесь строители красят надземный пешеходный переход. Ограничение введут, в том числе, с 00:00 до 5:30 с 7 по 8 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.