На улице Старцева в Перми ограничат движение транспорта Дорожники будут красить надземный переход Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Мотовилихинском районе Перми на этой в и начале следующей недели временно закроют движение по ул. Старцева — на выезде к ул. Грибоедова. Ограничение вводится с 00:00 до 5:30 с 2 октября по 4 октября и с 7 октября по 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края пояснили, что ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении окрасочных работ надземного пешеходного перехода.

Фото: пресс-служба минтранса Пермского края

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут своих поездок.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми с 27 сентября до 17 октября закрыли движение транспорта вдоль ул. Сибирской. Ограничения ввели в связи с работами на теплосетях.

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