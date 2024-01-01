Алёна Бронникова Движение транспорта вдоль улицы Сибирской в Перми закрыли на три недели Ограничения вводятся в связи с работами на теплосетях Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В центре Перми почти на три недели закрыли движение транспорта вдоль ул. Сибирской. Министерство транспорта Пермского края распорядилось временно прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге вдоль ул. Сибирской на участке от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского.

Как указано в документе, ограничения связаны с проведением работ по реконструкции сети теплоснабжения, и будут длиться с 27 сентября до 17 октября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми с 00:00 30 сентября по 00:00 18 октября временно ограничат движение транспорта по ул. Инженерной на участке от ул. Металлистов до ул. Инженерной, 18. Объехать его можно будет по улицам КИМ, Металлистов и Николая Быстрых. Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве сети водоснабжения.

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