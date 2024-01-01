В Перми до конца месяца ограничили движение на улице в центре города
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты поездок
Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, в Перми с 00:00 часов 04 сентября и до 00:00 часов 30 сентября прекращено движение транспорта по ул. Свердловская — на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской.
Проезд к объектам, которые находятся в зоне проведения работ, обеспечит подрядная организация.
В Центре безопасности дорожного движения Пермского края пояснили: ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при строительстве тепловой сети.
В краевом минтрансе просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут своей поездки.
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