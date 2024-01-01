Алёна Бронникова На участке улицы Монастырской в Перми ограничат движение почти на две недели Движение будет ограничено в связи со строительством тепловой сети Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Перми на участке по ул. Монастырской в сентябре временно ограничат движение всех видов транспортных средств в связи с проведением работ по строительству тепловой сети. Согласно распоряжению краевого министерства транспорта, данную меру вводят почти на две недели.

Движение будет ограничено с 9 по 21 сентября на участке ул. Монастырской от дома № 95б до ул. Свердловской. В проекте организации движения при производстве дорожных работ указано, что движение транспорта будет ограничено по правой полосе. Подрядчик — ООО СК «Техстрой».

Ранее минтранс Прикамья сообщил о введении ограничения движения транспорта в Краснокамском городском округе на участке трассы М-7 «Волга» для проведения ремонтных работ в районе моста через р. Сюзьва. В ведомстве уточнили, что из-за ремонта будет организовано реверсивное движение на данном участке до 6 сентября.

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