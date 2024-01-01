Зарина Ситдикова В Пермском крае ограничат движение на участке трассы М-7 «Волга» Это связано с ремонтными работами на дорожном полотне Поделиться Твитнуть

В Краснокамском городском округе на участке трассы М-7 «Волга» до 6 сентября ограничат движение транспорта. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

По информации Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье», ограничения связаны с реконструкцией дороги в районе моста через р. Сюзьву, расположенном на 450-м км трассы. В учреждении предупреждают автомобилистов о том, что при проведении работ скорость на участке ограничена до 50 км/ч.

На период реконструкции на участке вводится реверсивное движение транспорта.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми из-за работ по технологическому подключению к тепловой сети ограничено движение на двух участках улиц в м/р Вышка-2. До 22 сентября проезд закрыт на ул. Целинной от ул. Мечникова до ул. Целинной, 23 и до 23 сентября — на ул. Красноуральской от здания по ул. Целинной, 21.

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