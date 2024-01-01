Алёна Бронникова На Вышке-2 в Перми почти на месяц ограничат движение транспорта на двух улицах На участках двух улиц будут проводиться работы по подключению к теплосети Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

На территории микрорайона Вышка-2 в Перми почти на месяц временно ограничат движение всех видов транспорта на участках двух улиц. Как следует из распоряжения министерства транспорта Пермского края, данные меры необходимы для обеспечения безопасности на время технологического подключения к тепловой сети.

Ограничения коснутся участка по ул. Целинной от ул. Мечникова до ул. Целинной, 23. Временное ограничение движения будет действовать с 28 августа по 22 сентября для всех видов транспортных средств.

Также будет временно прекращено движение со 2 по 23 сентября всех видов транспортных средств на участке ул. Красноуральской от здания по ул. Целинной, 21.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском районе Перми продлевают ограничение движения по ул. Дзержинского на участке от ул. Строителей до ул. Александровской. Одностороннее движение в направлении центра города организовано до 00:00 1 сентября.

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