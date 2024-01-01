Елена Синица В Прикамье отремонтировали участок дороги Большая Соснова—Частые Протяжённость отремонтированного участка составила 3,25 км Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае на автомобильной дороге Большая Соснова—Частые выполнены работы по обновлению дорожного покрытия протяжённостью 3,25 км. Работы проводила подрядная организация АО «Уралмостострой». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

В частности, подрядчик уложил верхний слой асфальта, нанёс дорожную разметку, восстановил посадочные площадки, установил автопавильон.

Как отметили в минтрансе, в этом году по краевому проекту «Региональная и местная дорожная сеть» планируются работы на 55 объектах. При этом 40 из них связаны со строительством, реконструкцией и ремонтом автомобильных дорог, их общая протяжённость составляет более 60 км. На оставшихся 15 объектах планируется капремонт и реконструкция мостовых сооружений.





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