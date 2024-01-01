В Перми построят новый бассейн на Гайве Его начнут возводить в 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В микрорайоне Гайва по ул. Гайвинской, 50 пермские власти хотят построить муниципальный плавательный бассейн. Об этом сообщает «Рифей».

Бассейн будет с дорожками длиной 25 м и другими помещениями для занятий спортом. В проекте также предусмотрены раздевалки, гардеробные и медкабинет.

Как ранее писал «Новый компаньон», впервые о строительстве 25-метрового бассейна рядом со стадионом «Гайва» было объявлено на инвесткомиссии в октябре 2019 года. В 2021 году ООО «НПТИ Ортекс» разработало проект. По данным сайта ЕГРЗ, положительное заключение на проект было выдано госэкспертизой в июне 2022 года. Однако строительство было отложено.

Напомним, в августе администрация Перми зарезервировала участок для второго муниципального бассейна на территории Дзержинского района. Комиссия по ПЗЗ по заявлению мэрии установила границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 в квартале между улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной в м/р Парковый.

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