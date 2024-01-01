Зарина Ситдикова Власти Перми зарезервировали участок для строительства бассейна на Парковом Он станет вторым муниципальным плавательным объектом в Дзержинском районе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми зарезервировала участок для второго муниципального бассейна на территории Дзержинского района. Комиссия по ПЗЗ по заявлению мэрии установила границы территориальной зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 в квартале между улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной в м/р Парковый.

По данным регионального минимущества, на данный момент ведётся разработка проекта межевания территории, в котором предусмотрено формирование единого земельного участка для размещения будущего объекта.

Как рассказала начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, предполагается, что это будет бассейн, но поскольку территория большая, на площадке могут появиться и дополнительные объекты, в том числе объекты благоустройства.

По словам чиновницы, сейчас администрация Перми ведёт работу по поиску источников финансирования для проектирования и строительства спортивного сооружения.

Глава минимущества Пермского края Лариса Ведерникова уточнила: «То есть с учётом того, что на ул. Шпальной предусмотрели строительство спортивного комплекса, вы дополнительно прорабатываете вопрос размещения какого-то ФОКа уже с бассейном?».

«Хотим забронировать данную территорию для создания спортивного кластера на Парковом», — ответила Мария Норова.

Как писал «Новый компаньон», в м/р Парковый также планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) по ул. Шпальной, 2. Он будет возведён в рамках соглашения о комплексном развитии территорий с компанией ПМД. Объект будет предназначен для занятий различными видами спорта и рассчитан на 2 тыс. мест.

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