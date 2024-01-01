Дело о самовольной гостинице в Прикамье передадут краевому суду На время рассмотрения спора запрещено регистрировать сделки с гостевым домом в Верхних Муллах и проводить с ним другие действия Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Арбитражный суд Пермского края передаст дело о признании гостевого дома в Верхних Муллах самовольной постройкой в Пермский краевой суд.

Администрация Индустриального района Перми, напомним, потребовала признать здание гостевого дома «Дача» по шоссе Космонавтов, 323 самовольной постройкой. Суды, как писал «Новый компаньон», идут с июня.

Гостевой дом «Дача» — это трёхэтажное здание с мансардой площадью 984 кв. м.

По мнению властей, здание было возведено без получения необходимых разрешений и не соответствует требованиям действующего законодательства. В нарушение жилищного кодекса РФ здесь была размещена гостиница, мансардный этаж стал жилым.

Ответчик по делу — индивидуальный предприниматель Марина Немцова. Она, как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», занимается ресторанным бизнесом и доставкой продуктов, также является учредителем кооператива «Союз-Пермь».

Немцова выступила с ходатайством о передаче дела в Пермский краевой суд. Она аргументировала это тем, что по закону, если в спорном здании живут люди, которые имеют право там находиться, то требование о сносе может быть выполнено только с разрешением вопроса о выселении проживающих. На момент суда в здании был зарегистрирован Дмитрий Немцов. Администрация района и прокуратура факт регистрации Немцова не оспаривали. Суд удовлетворил ходатайство ответчика (Марины Немцовой), и дело передали в краевой суд, к подсудности которого оно отнесено законом.

На время рассмотрения спора запрещено регистрировать сделки с гостевым домом и проводить с ним другие действия.

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