Зарина Ситдикова Районные чиновники в Перми через суд пытаются признать самовольной постройкой гостиницу Объект не соответствует требованиям пожарной безопасности Поделиться Твитнуть

Администрация Индустриального района Перми через суд добивается признания гостевого дома «Дача» по ш. Космонавтов, 323 самовольной постройкой. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, объект площадью 984 кв. м имеет три этажа и мансарду. Надстроенный этаж возвели без соответствующего разрешения. В нарушение Жилищного кодекса РФ в нём разместили гостиницу.

Согласно материалам дела, ответчиком значится индивидуальный предприниматель Марина Немцова. В отношении неё в 2020 году по иску районного прокурора уже было принято судебное решение о запрете эксплуатации гостевого дома. Во время проверки в здании были выявлены нарушения, в том числе пожарной безопасности и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сейчас судом на гостиницу наложены обеспечительные меры — с объектом недвижимости, как и с земельным участком, на котором он стоит, нельзя проводить какие-либо сделки.

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