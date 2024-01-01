Зарина Ситдикова Стикеры с пермским котом Крошиком раскупили за два дня Волонтёры готовят новую партию наклеек с пушистой «звездой» Поделиться Твитнуть

Стикеры с лечащимся от ожирения пермским котом Крошиком раскупили за два дня. Об этом сообщает котокафе «Котовский», в котором 10 октября начали продавать наклейки с изображением хвостатого рыжего пухляша.

«В «Котовском» стикерпаки закончились, но обязательно будут ещё! Лучше прийти за ними на следующей неделе со вторника, в часы работы», — говорится в сообщении на странице котокафе ВКонтакте.

В заведении также отметили, что к ним поступает большое количество обращений с просьбой отправить стикерпак службами доставки. В кафе предупредили, что на пересылку уйдёт «какое-то время».

Напомним, первый тираж наклеек с Крошиком составил 100 штук. На каждом стикерпаке формата А5 есть семь изображений. Их можно наклеить на корпус телефона или ноутбука.

Как рассказала ранее «Новому компаньону» основательница приюта для бездомных кошек «Матроскин» Галя Море, стикеры нарисовала сотрудница котокафе Диана. Все вырученные от продажи наклеек средства пойдут на реабилитацию Крошика.

Пермского кота нашли в подвале одной из больниц города. Он весил 17 кг. Волонтёры отвезли его в реабилитационный центр для лечения от ожирения. С помощью диеты и курса физпроцедур Крошику уже удалось сбросить 2 кг.

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