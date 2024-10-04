Кот-толстяк Крошик из Перми сбросил вес и начал ходить По словам волонтёров, реабилитацию любимец публики проходит успешно Поделиться Твитнуть

Пермский кот Крошик, весивший 17 кг (!) и пытающийся похудеть, начал ходить, сообщили представители приюта «Матроскин».

Месяц диеты и физпроцедур подействовали: Крошику удалось сбросить 2 кг. У кота дробное питание и умная кормушка, которая выдает еду строго в определенное время. В его режиме дня — гидротерапия и кинезиотерапия 3-4 раза в неделю. И сейчас он, по словам представителей приюта, уже может самостоятельно ходить.

Это уже большое достижение, потому что раньше Крошик почти не вставал. Он жил в подвале больницы, санитарки которой его так раскормили, что он лежал обездвиженный.

Когда он не смог из-за большого веса двигаться, позвали на помощь волонтеров: Крошика надо было спасать. После того, как кот попал в нужные руки, жизнь его круто изменилась. Он получил славу, лечение и диету.

Появилась надежда, что он выздоровеет. Кот сперва оказывал сопротивление и даже пытался сбежать. О неудачной попытке побега, когда Крошик из-за своего веса застрял в обувнице, писали даже мировые СМИ. Сейчас Крошик уже может вальяжно перемещаться на мягких лапах — волонтеры «Матроскина» разместили очередное видео с пермским толстяком, за жизнью которого трепетно следят со всех уголков страны.

«Людям хочется хороших позитивных новостей!», — объясняют феномен успеха Крошика пермские учёные.





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