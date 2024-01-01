В Перми появились стикеры с котом Крошиком Вырученные средства пойдут на его реабилитацию Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Команда приюта для бездомных кошек «Матроскин» сделала стикерпак с изображениями кота Крошика. Как рассказала «Новому компаньону» основательница «Матроскина» Галя Море, стикеры нарисовала сотрудница котокафе Диана, молодая художница. Её вдохновила история Крошика, и она предложила нарисовать наклейки.

«Эти стикеры показывают силу Крошика и то, как он старается на пути к своей мечте!» — отметила Галя Море.

Тираж стикеров небольшой: всего 100 штук. Приобрести их можно в котокафе «Котовский», которое находится по ул. Монастырской, 14. Наклейки можно использовать на корпусе телефона или ноутбука. Все собранные от продажи средства пойдут на затраты по реабилитации четвероногого.

Напомним, пермского кота Крошика нашли в подвале одной из больниц города. Он весил 17 кг. Волонтёры отвезли его в реабилитационный центр, где он сейчас живёт и приходит в форму. Кот сидит на диете и проходит курс физпроцедур. Ему уже удалось сбросить 2 кг.

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