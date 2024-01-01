Росстат зафиксировал в сентябре рост цен на сметану и молоко Молочные продукты подорожали на 1,3-4,4 процента Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, в стране больше всего из молочной продукции подорожала этой осенью сметана — на 4,2%.

Стерилизованное молоко подорожало на 3,6%, пастеризованное — на 3,4%.

Сыры, творог, молоко пастеризованное более 3,2% жирности, кисломолочные продукты, сливки питьевые, сырки творожные, глазированные шоколадом, молоко для детей, йогурт — от 1,3 до 2,8%.

Ранее «Новый компаньон" писал, что цены на апельсины в сентябре выросли на 14,8%.

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