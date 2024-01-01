В России цена на апельсины выросла, а капуста и морковь подешевели Росстат рассказал, как изменились цены в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Продовольственные товары за сентябрь стали дороже на 0,95%, не считая плодоовощной продукции, которая подешевела на 4,17%.

Росстат зафиксировал подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в первый месяц осени: лимоны выросли в цене на 2,6%, бананы — на 1,7%, помидоры — на 1,6%, огурцы — на 6,3%. Апельсины подорожали на 14,8%,

Подешевела белокочанная капуста — на 23,8%, морковь — на 17%. Снизилась цена на картофель — на 15,8%, столовую свеклу — на 14,2%, виноград — на 10,5%, репчатый лук и яблоки — на 9,6 и 8,9% соответственно.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Пермском крае выросли цены на икру.

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