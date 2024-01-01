Зарина Ситдикова В минувшем сентябре спрос на организацию свадеб в Перми вырос на 47% Молодожёны стали в пять раз чаще обращаться к профессиональным фотографам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минувшем сентябре спрос на организацию свадеб в Перми вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Авито Услуги".

По данным аналитиков, в этом году пермские невесты стали чаще обращаться к стилистам и визажистам за свадебным образом. В частности, спрос на укладку волос вырос на 178%, а на прически — на 189%. Услуги по созданию свадебного макияжа и его репетиции за год стали популярнее на 5% и 69% соответственно. В исследовании также подсчитали, что на создание свадебного образа невесты в Перми потратили в среднем от 12 тыс. руб.

Рост спроса способствовал увеличению предложения от бьюти-мастеров — количество объявлений на платформе "Авито Услуги" от парикмахеров выросло в два раза. Число сообщений от визажистов по созданию и репетиции свадебного макияжа повысилось на 31% и 25% соответственно.

Кроме того, исследование свидетельствует о кратном увеличении спроса на свадебную фото- и видеосъёмку — он вырос на 400%. А предложение от фотографов увеличилось за год в два раза.

По информации сервиса, в сентябре в Перми цены на четырёхчасовую съёмку в среднем начинались от 12 тыс. руб. При найме фотографа на целый день заказчикам приходилось платить около 45 тыс. руб.

За год также заметно вырос спрос на услуги свадебных координаторов, которые отвечают за подготовку банкетного зала, организацию работы флориста, фотографа и, в том числе, берут на себя решение всех форс-мажорных ситуаций. К ним стали обращаться на 43% чаще. Предложение от свадебных распорядителей за год увеличилось на 60%. За свою работу они просили в среднем 10-15 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.