Пермяки тратят больше всех денег в стране на своё обучение
Это следует из опроса 8 тысяч россиян
Эксперты опросили 8 тыс. работающих россиян и узнали, сколько денег они потратили на последний приобретенный образовательный курс. Оказалось, что самые высокие суммы в среднем называли жители Перми и работники сферы автомобильного бизнеса.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что блогеру-миллионеру из Перми продлили арест. По версии следствия, бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, который продавал онлайн-курсы стоимостью 150-350 тыс. руб., обещая помочь зарабатывать крупные суммы, оказался мошенником.
Рейтинг сфер, где специалисты больше всего тратят денег на дополнительное образование:
|
Сфера деятельности
|
Средняя сумма оплаты за последний пройденный курс, рубли, сентябрь 2024
|
Автомобильный бизнес
|
132 431
|
Консалтинг, профессиональные услуги
|
128 990
|
Искусство, сфера развлечений, масс-медиа
|
70 208
|
Маркетинг, реклама, PR
|
69 351
|
Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общепита
|
66 704
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