Пермяки тратят больше всех денег в стране на своё обучение Это следует из опроса 8 тысяч россиян Поделиться Твитнуть

Пермяки предпочитают тратить деньги на обучение. Фото: Марина Сизова

Эксперты опросили 8 тыс. работающих россиян и узнали, сколько денег они потратили на последний приобретенный образовательный курс. Оказалось, что самые высокие суммы в среднем называли жители Перми и работники сферы автомобильного бизнеса.

Жители России в среднем на последний образовательный курс потратили 51 840 рублей. Больше всех денег отдали пермяки — 73 453 руб. в среднем. На втором месте — Москва (72 766 руб.). В тройке — Казань (62 798 руб.).





Пермяки, по данным аналитиков, больше всего вкладываются в свое обучение.





73 453 руб. в среднем отдавали пермяки за последний курс обучения.

12% опрошенных потратили на покупку курса от 80 000 до 300 000 рублей.

35% работающих пермяков ответили, что затраты на их обучение полностью или частично покрыл работодатель.

52% опрошенных пермяков вкладываются в свое обучение и приобретают курсы на образовательных платформах с лицензиями.

10% работающих пермяков несколько раз в год проходят дополнительное обучение

15% респондентов успевают получить новые знания 1-2 раза за 12 месяцев.

58% опрошенных покупали образовательные курсы для повышения профессиональной квалификации









Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что блогеру-миллионеру из Перми продлили арест. По версии следствия, бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, который продавал онлайн-курсы стоимостью 150-350 тыс. руб., обещая помочь зарабатывать крупные суммы,

«Также пермяки обучаются для личного развития (34%), развития навыков, необходимых для карьерного роста по текущему направлению (42%) и смены профессии (28%). Среди других причин — поиск хобби (16%) и развитие социальных связей (15%), — отмечают в «Авито».Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что блогеру-миллионеру из Перми продлили арест. По версии следствия, бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, который продавал онлайн-курсы стоимостью 150-350 тыс. руб., обещая помочь зарабатывать крупные суммы, оказался мошенником.

Рейтинг сфер, где специалисты больше всего тратят денег на дополнительное образование:



Сфера деятельности Средняя сумма оплаты за последний пройденный курс, рубли, сентябрь 2024 Автомобильный бизнес 132 431 Консалтинг, профессиональные услуги 128 990 Искусство, сфера развлечений, масс-медиа 70 208 Маркетинг, реклама, PR 69 351 Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общепита 66 704





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