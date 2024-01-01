Пермяки тратят больше всех денег в стране на своё обучение

Это следует из опроса 8 тысяч россиян

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английский, обучение, британния

Пермяки предпочитают тратить деньги на обучение. Фото: Марина Сизова

Эксперты опросили 8 тыс. работающих россиян и узнали, сколько денег они потратили на последний приобретенный образовательный курс. Оказалось, что самые высокие суммы в среднем называли жители Перми и работники сферы автомобильного бизнеса.

Жители России в среднем на последний образовательный курс потратили 51 840 рублей. Больше всех денег отдали пермяки — 73 453 руб. в среднем. На втором месте — Москва (72 766 руб.). В тройке — Казань (62 798 руб.).

Пермяки, по данным аналитиков, больше всего вкладываются в свое обучение.

73 453 руб. в среднем отдавали пермяки за последний курс обучения.
12% опрошенных потратили на покупку курса от 80 000 до 300 000 рублей.
35% работающих пермяков ответили, что затраты на их обучение полностью или частично покрыл работодатель.
52% опрошенных пермяков вкладываются в свое обучение и приобретают курсы на образовательных платформах с лицензиями.
10% работающих пермяков несколько раз в год проходят дополнительное обучение
15% респондентов успевают получить новые знания 1-2 раза за 12 месяцев.
58% опрошенных покупали образовательные курсы для повышения профессиональной квалификации

«Также пермяки обучаются для личного развития (34%), развития навыков, необходимых для карьерного роста по текущему направлению (42%) и смены профессии (28%). Среди других причин — поиск хобби (16%) и развитие социальных связей (15%), — отмечают в «Авито».

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что блогеру-миллионеру из Перми продлили арест. По версии следствия, бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, который продавал онлайн-курсы стоимостью 150-350 тыс. руб., обещая помочь зарабатывать крупные суммы, оказался мошенником.


Рейтинг сфер, где специалисты больше всего тратят денег на дополнительное образование:

Сфера деятельности

Средняя сумма оплаты за последний пройденный курс, рубли, сентябрь 2024

Автомобильный бизнес

132 431 

Консалтинг, профессиональные услуги

128 990

Искусство, сфера развлечений, масс-медиа

70 208

Маркетинг, реклама, PR

69 351

Туризм, гостиничный бизнес и предприятия общепита

66 704



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