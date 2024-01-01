Блогеру-миллионеру из Пермского края снова продлили арест Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову до 3 ноября. Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Бизнес-коучу Аязу Шабутдинову снова продлили арест. На этот раз до 3 ноября.

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову до 3 ноября. Уголовное дело расследуется уже год. Обвиняют его, напомним, в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По версии следствия, блогер, который продавал онлайн-курсы стоимостью 150-350 тыс. руб., обещавшие помочь зарабатывать крупные суммы, оказался мошенником.





Пострадавшими признаны 80 человек. Правоохранители утверждают, что ущерб, нанесённый потерпевшим, составил около 4 млн руб. Следствие наложило арест на его денежные счета и автомобиль. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.





Сам Аяз Шабутдинов не согласен с предъявленными обвинениями. Первое судебное заседание ожидается в начале 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.