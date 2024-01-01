В пермских автобусах установят счётчики безбилетников
Количество «зайцев» будет отображаться на медиапанелях в салоне
В департаменте транспорта администрации Перми готовятся к запуску системы отображения безбилетных пассажиров на медиапанелях в салоне. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации Перми.
«В настоящее время специалисты налаживают обмен данными с сервером. О старте работы системы будет сообщено дополнительно», — отметили в мэрии.
Как отмечают пользователи соцсетей, такой счётчик уже есть в автобусах маршрута №30.
Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала года в Перми чиновники взыскали более 13 млн руб. за безбилетный проезд в общественном транспорте. В прошлом году за такой же период было взыскано 9,4 млн руб.
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