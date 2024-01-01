Алёна Бронникова В выходные в Прикамье установится сухая и прохладная погода По ночам температура будет опускаться до -12° Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае 11-13 октября установится сухая и прохладная погода с большим суточным ходом температуры воздуха. Как сообщает Пермский ЦГМС, 11 октября днём ожидается холодный северо-восточный ветер, воздух прогреется до ˗2…+3°.

В выходные под влиянием антициклона в регионе будет сухо, с умеренным ветром. Ночью 12 октября температура воздуха составит -10…-5°, в Перми около ˗7°. Днём потеплеет до +1…+4°, в Перми — до +2°. Ночь 13 октября окажется ещё холоднее: -12…-7°, в Перми около -9°. Днём воздух прогреется до +2…+7°, в Перми — до +4°.

«По предварительному прогнозу, 14 и 15 октября воздушная масса в системе антициклона будет изо дня в день прогреваться, ветер стихнет, по-прежнему сухо, но с туманами в ночные и утренние часы. Температура воздуха ночью составит -11…-6°, дневной прогрев: + 6…+11°. Смена атмосферной циркуляции ожидается 18 октября», — рассказали эксперты.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье зафиксировано самое значительное октябрьское похолодание за последние девять лет. Пик морозов придётся на ночь 13 октября.

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