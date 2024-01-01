Елена Синица Вечером 9 октября в Перми может пойти сильный снег В Перми температура может опуститься до -6…-9˚ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье зафиксировано самое значительное октябрьское похолодание за последние девять лет. Пик морозов придётся на ночь на 13 октября. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов ГИС-Центра ПГНИУ.

В Перми температура может опуститься до -6…-9˚, а в низменных районах края до -12˚.





По снегопаду прогноз неопределённый, отмечают синоптики. Так, по одному из них сильный снег ожидается уже вечером 9 октября, образуется снежный покров высотой до 5 см. Однако по другому прогнозу, в Перми снега почти не будет, а снежный покров может сформироваться на юго-востоке Прикамья.

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