Алёна Бронникова В зону СВО из Прикамья отправили 8 тонн гуманитарного груза Груз был собран по заявкам самих бойцов Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Из Пермского края в зону СВО отправился очередной гуманитарный груз. Как сообщает губернатор Дмитрий Махонин в своём telegram-канале, общий вес груза составил 8 тонн.

«Отправили ещё одну партию гуманитарного груза по заявкам бойцов. Всё это поможет нашим землякам выполнять свои боевые задачи на фронте. Общий вес груза — 8 тонн», — написал глава региона.

В составе гумпомощи в зону спецоперации были отправлены мотоцикл, генераторы, квадрокоптеры, покрытие для окопов, сетка-рабица, шины и инструменты. Также в груз вошли предметы первой необходимости и адресные посылки от близких военнослужащих.

В сентябре в зону СВО и Прикамья было отправлено 10 т гуманитарного груза. Кроме того, власти Перми планируют отправить военнослужащим ещё семь автомобилей УАЗ. Транспорт передадут безвозмездно. Их общая балансовая стоимость составляет 1,64 млн руб.

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