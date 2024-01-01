Для военнослужащих из Прикамья в зону СВО отправили 10 тонн грузов Поделиться Твитнуть

фото : БФ "Единый центр поддержки"

Более 10 тонн гуманитарной помощи отправилось в зону СВО для военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщили в БФ «Единый центр поддержки».

В состав груза включены маскировочные сети, рабица, продовольствие и сублимированные продукты, питьевая вода, строительные и пиломатериалы, медикаменты, защитные экраны, бензиновые и дизельные генераторы, электроинструменты, запчасти для автомобилей повышенной проходимости, шины, плёнка и фольгоизолон, средства личной гигиены, «сухие души», тактическое снаряжение, форменная одежда, термобельё, одежда, постельные принадлежности и матрасы, газовые баллоны, печи-буржуйки и др.

Эта помощь направлена военнослужащим 25 военных частей ВС РФ, а также жителям Луганска и Северодонецка (ЛНР).

В формировании груза приняли участие Благотворительный фонд «Единый центр поддержки», региональное отделение «Единой России», Пермское отделение «Молодой гвардии», Общественная палата Пермского края, НПО «Искра», представители общественных организаций и волонтёры.

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