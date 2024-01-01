В Прикамье нашли труп обнаженного мужчины в Ильинском Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В посёлке Ильинский обнаружено тело умершего человека на улице Оборонная. Это был погибший мужчина, который лежал обнажённым на ступеньках, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на свой источник.

По данным издания, труп обнаружили ещё 9 октября. По словам очевидцев, на месте происшествия в течение нескольких часов работали сотрудники полиции. В СУ СКР по Пермскому краю сейчас устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Сообщается, что погибшим мог быть подросток, однако это пока не подтверждено.

Отметим, в тот же день, 9 октября, в Перми у 25-этажной новостройки на улице Декабристов в Индустриальном районе нашли тело пожилого мужчины. По данным perm.aif.ru, ему было 94 года.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что в 5 августа в Перми в ЖК «Арсенал» молодой человек выпал из дома № 6 по ул. Турчевича и погиб. Одна из местных жительниц рассказала, что увидела погибшего мужчину на газоне возле своего дома. По словам женщины, она услышала хлопок около 13:15 и выглянула в окно: со всех сторон бежали люди и кричали, чтобы кто-то вызвал скорую. Медики прибыли через 10-15 минут, констатировали смерть пострадавшего и накрыли тело простынёй.

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