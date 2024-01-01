В пермском ЖК «Арсенал» с балкона многоэтажки упал молодой мужчина Он разбился насмерть Поделиться Твитнуть

В Перми в ЖК «Арсенал» молодой человек выпал из дома № 6 по ул. Турчевича и погиб. Происшествие случилось 5 августа. Сообщение об этом появилось в пермских соцсетях со ссылкой на очевидцев.

Одна из местных жительниц рассказала изданию 59.ru, что увидела погибшего мужчину на газоне возле своего дома. По словам женщины, она услышала хлопок около 13:15 и выглянула в окно: со всех сторон бежали люди и кричали, чтобы кто-то вызвал скорую. Медики прибыли через 10-15 минут, констатировали смерть пострадавшего и накрыли тело простынёй.

По предварительным данным, мужчина упал с балкона 14-го этажа. Подробности пока не известны.

В полиции подтвердили факт происшествия. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая с балкона 18-этажного дома в Перми (ул. Хабаровская, 54) упал молодой человек. От полученных травм он скончался. Известно, что парню было 22 года.

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