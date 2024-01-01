В Перми с балкона многоэтажки выпал мужчина Происшествие случилось на ул. Хабаровской Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В ночь на 10 мая с балкона 18-этажного дома в Перми (ул. Хабаровская, 54) упал молодой человек. Об инциденте рассказали очевидцы. По их словам, это случилось около 3 часов ночи. Видеозапись, на которой запечатлено тело погибшего, опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь».

Мужчина упал рядом с крыльцом многоэтажного дома. Его тело было накрыто белой тканью.

Как уточняет perm.aif.ru, в СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт гибели пермяка: тело обнаружено ночью возле дома на ул. Хабаровской. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти молодого человека. Его личность установлена. Известно, что он родился в 2002 году.

Напомним, в конце марта в Перми погибла женщина, выпав из окна восьмого этажа дома по ул. Репина, 63. По факту происшествия следком по региону начал проверку. Погибшей было 26 лет, у неё остались трое детей.

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