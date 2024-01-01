Разбившуюся в результате падения из окна мать троих детей похоронят в Перми Женщине было всего 26 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 26 марта на ул. Новогайвинской, 71 пройдёт церемония прощания с женщиной, которая выпала из окна восьмого этажа дома №63 по ул. Репина, 63 и скончалась от полученных травм. Об этом сообщает 59.ru.

Уточняется, что ЧП случилось 23 марта. По факту происшествия Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю проводит проверку. После чего будет принято процессуальное решение.

Погибшей было 26 лет, у неё остались трое детей.

Ранее сообщалось, что из окна квартиры в доме на ул. Рябинина в Екатеринбурге выпала 26-летняя девушка и разбилась насмерть. Установлено, что она приехала в столицу Урала из Березников для учёбы и работы, была инвалидом по зрению и профессионально занималась массажем.

О причинах происшествия официально не сообщалось. Соседи, вызвавшие полицию и скорую помощь, заметили, что на голове у девушки был завязан пакет, а прибывшие к месту ЧП врачи-реаниматологи не исключили, что смерть потерпевшей могла иметь криминальный характер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.