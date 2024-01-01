Елена Синица
В Прикамье мужчина погасил задолженность в 400 тысяч рублей, чтобы улететь на родину
Он более четырёх лет не исполнял платёжные обязательства перед банком и страховой компанией
В Пермском крае уроженец Таджикистана погасил более 400 тысяч рублей задолженности, чтобы вылететь к себе на родину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.
Как пояснили в ведомстве, мужчина более четырёх лет не исполнял платёжные обязательства перед банком и страховой компанией. По данным судебных приставов, ни имущества, ни денежных средств на счетах должника выявлено не было. Тогда в отношении должника вынесли постановление, которое не позволяло ему выезжать за пределы России.
Когда он не смог улететь в Душанбе, в кратчайшие сроки нашёл деньги для погашения задолженностей. После этого судебный пристав снял ограничение, и гражданин смог беспрепятственно вылететь из России.
Ранее сообщалось, что в Перми приставы попросили соседа сообщить о потопе, чтобы выманить должника. После ареста имущества он выплатил всю задолженность
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