Елена Синица В Прикамье мужчина погасил задолженность в 400 тысяч рублей, чтобы улететь на родину Он более четырёх лет не исполнял платёжные обязательства перед банком и страховой компанией Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Пермском крае уроженец Таджикистана погасил более 400 тысяч рублей задолженности, чтобы вылететь к себе на родину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

Как пояснили в ведомстве, мужчина более четырёх лет не исполнял платёжные обязательства перед банком и страховой компанией. По данным судебных приставов, ни имущества, ни денежных средств на счетах должника выявлено не было. Тогда в отношении должника вынесли постановление, которое не позволяло ему выезжать за пределы России.

Когда он не смог улететь в Душанбе, в кратчайшие сроки нашёл деньги для погашения задолженностей. После этого судебный пристав снял ограничение, и гражданин смог беспрепятственно вылететь из России.

Ранее сообщалось, что в Перми приставы попросили соседа сообщить о потопе, чтобы выманить должника. После ареста имущества он выплатил всю задолженность













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