Елена Синица В Перми приставы попросили соседа сообщить о потопе, чтобы выманить должника После ареста имущества он выплатил всю задолженность Поделиться Твитнуть

Фото: ФССП по Пермскому краю

В Перми судебные приставы, чтобы попасть в квартиру должника, попросили его соседа сообщить о потопе. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ФССП по Пермскому краю.

Должник продолжительное время избегал встреч с работниками органа принудительного исполнения. Тем временем он задолжал порядка 0,5 млн по кредитным платежам. Вместо погашения долгов он писал обращения с требованием окончить исполнительные производства из-за невозможности взыскания средств.





Он заявлял, что у него нет ни денег, ни имущества (за ним числилась только доля в квартире, которая является единственным жильём). Так как добровольно двери приставам не открывал, они попросили соседа постучать к неплательщику и сообщить о коммунальной аварии. На эту уловку тот отреагировал и открыл дверь.





Попав внутрь, сотрудники ведомства произвели опись имущества неплательщика. Бытовая техника, гаджеты и другие предметы обихода были подвергнуты аресту. После этого должник пришёл в подразделение ведомства и предоставил документы, подтверждающие выплату всей задолженности.

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