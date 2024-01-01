Елена Синица В Перми на два дня появятся дополнительные остановки у городских кладбищ На месте будут дежурить экипажи ДПС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за празднования религиозных праздников 12 и 14 октября в Перми появятся дополнительные остановки у городских кладбищ. Об этом сообщает «Рифей».

Так, при следовании в Мотовилихинский район у автобусов №1, 5, 8, 14, 33, 61, 75 появится дополнительная остановка — на Южной дамбе. Кроме этого, у кладбища «Банная гора» с 09:00 до 19:00 будут останавливаться автобусы №22, 23, 32 и 58.

Отмечается, что на месте будут дежурить экипажи ДПС.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что муниципальный перевозчик в Перми закупает в лизинг автобусы на 1,9 млрд руб. Планируется приобрести 59 единиц транспорта.





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