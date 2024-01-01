Зарина Ситдикова На участке улицы Старцева в Перми вновь продлили ограничение на проезд по ночам Подрядчику нужно дополнительное время для завершения покраски надземного перехода Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Пермского края

На участке дороги в Мотовилихинском районе Перми, строящемся в рамках первого этапа будущей трассы ТР-53, повторно продлевается ограничение на проезд. Об этом пермских водителей предупредили в министерстве транспорта Прикамья.

Как уточнили в ведомстве, выезд с ул. Старцева к ул. Грибоедова будет снова перекрыт 11, 14 и 15 октября с 00:00 до 5:30.

Первые ночные ограничения на данном участке вводились с 2 по 4 октября и в ночь на 8 октября. Затем подрядной организации СК «Химспецстрой» понадобилось дополнительное время на проведение окрасочных работ надземного перехода. В результате проезд после полуночи перекрывался каждый день до 10 октября.

Однако за три ночных смены специалисты подрядной организации завершить работы не успели, поэтому было решено продлить ограничение ещё минимум на три дня.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что 18 октября на новом мостовом переходе через речку Иву откроется движение. Для этого подрядчик на протяжении месяца работает на объекте в круглосуточном режиме.

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