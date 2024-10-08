Елена Синица Выезд на участке улицы Старцева в Перми перекроют до 10 октября Ограничение вводится на время окрасочных работ надземного пешеходного перехода Поделиться Твитнуть

фото: Министерство транспорта Пермского края

Пермских автомобилистов предупредили о продлении перекрытия движения транспорта на участке ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова) — до 10 октября с 00:00 до 5:30. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края в своих социальных сетях.

Ограничение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения на время окрасочных работ надземного пешеходного перехода, уточнили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и учитывать её при планировании маршрутов поездок.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.