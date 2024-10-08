Елена Синица
Выезд на участке улицы Старцева в Перми перекроют до 10 октября
Ограничение вводится на время окрасочных работ надземного пешеходного перехода
Пермских автомобилистов предупредили о продлении перекрытия движения транспорта на участке ул. Старцева (на выезде к ул. Грибоедова) — до 10 октября с 00:00 до 5:30. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края в своих социальных сетях.
Ограничение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения на время окрасочных работ надземного пешеходного перехода, уточнили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края.
Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и учитывать её при планировании маршрутов поездок.
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