Алёна Бронникова В Пермском крае 11 октября ожидаются снег и гололедица Ночью температура воздуха может опуститься до -13° Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Жителей Пермского края предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщает краевой минтербез со ссылкой на данные ЦГМС, 11 октября в регионе ожидаются гололедица на дорогах, снег и мокрый снег.

«В ночное время местами по югу края пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днём будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -8°…-3°, при прояснениях до -13°, днём -2°…+3°. Порывы ветра будут достигать 8-13 м/с», — отмечает ведомство.

Гололедица ожидается в ночное и дневное время в отдельных районах края, что может привести к заторам на дорогах, росту ДТП и травмированию населения. Кроме того, в связи с прогнозированием неблагоприятных явлений возможны аварии на системах ЖКХ.

Жителям и гостям региона рекомендуют одеваться по погоде, соблюдать требования пожарной безопасности при обогреве жилья печами и электроприборами. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По словам экспертов, в 2024 году в Прикамье зафиксировано самое значительное октябрьское похолодание за последние девять лет. По предварительным прогнозам, пик морозов придётся на ночь 13 октября.

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