Елена Синица Подрядчик многофункциональной спортивной арены в Перми почти завершил устройство стройплощадки В скором времени начнут подключать площадку к инженерным сетям Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития Пермского края

В районе ДКЖ продолжается обустройство строительного городка и временных проездов к площадке, где появится многофункциональная спортивная арена. Об этом в своих соцсетях сообщил Фонд развития Пермского края.

На сегодняшний день практически завершилось устройство ограждения строительной площадки. По периметру будущей арены подрядчик укладывает временные проезды из железобетонных плит, организовывает примыкания площадки с улично-дорожной сетью. Кроме этого, формируется щебёночное основание для строительного городка.

В скором времени начнут подключение площадки к инженерным сетям. После этих работ подрядчик будет разрабатывать котлован.

Напомним, работами занимается компания «Максигрупп», власти региона заключили с ней контракт в июне 2024 года. Согласно контракту, работы должны быть выполнены в течение 40 месяцев с даты подписания документа.

Отметим, проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена». Соответствующее соглашение с «Пермь-Арена» краевые власти подписали в феврале 2023 года. Завершение проекта планируется к 2026 году.

Общая площадь арены должна быть не менее 75 тыс. кв. м, а вместимость — 10,5 тыс. человек. Это будет пятиэтажное здание высотой в 45,5 м, с игровым полем 36 на 66 м, здесь можно будет проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.









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