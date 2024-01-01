Соседка спасла двух мальчиков во время пожара в частном доме в Пермском крае Здание сгорело полностью Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В селе Архангельское Пермского края случился пожар в жилом доме, который также охватил и хозяйственные постройки. Когда вспыхнул огонь, внутри дома находились два брата, 14 и 11 лет. Их удалось спасти. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как рассказали в ведомстве, происшествие случилось ещё 7 октября. Сообщение о возгорании поступило в 15:26. Соседка заметила пламя и тут же побежала на помощь. Она смогла вывести детей на улицу.

Площадь пожара составила 174 квадратных метра. Его тушили 15 огнеборцев. На место инцидента прибыли также шесть спецмашин. В настоящее время дознаватель МЧС по региону проводит расследование. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Судя по фото, опубликованным пресс-службой МЧС, дом выгорел весь.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Суксунском округе на пожаре удалось спасти четырёх детей. Их вывела из горящего дома через окно их мама. Здание полностью сгорело.

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