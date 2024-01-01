Елена Синица Вторичное жильё в Перми с начала года подорожало на 2,8% Средняя стоимость квартиры достигла 5,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с начала года квадратный метр на вторичном рынке жилья подорожал на 3,5%, до 102,8 тыс. руб. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир».

Квартиры во «вторичке» в краевой столице за год подросли в цене на 2,8%, средняя стоимость достигла 5,3 млн руб. С такими показателями Пермь находится на 37-й строчке рейтинга из 70 исследуемых городов страны.





Заметнее всего с начала года цены на квартиры выросли в Краснодаре (+24,4%), Сочи (+13%), Набережных Челнах (+12,6%), Ростове-на-Дону (+12,1%) и Курске (+10,4%), говорят аналитики.





Снижение цен замечено в Ярославле (-3,8%), Магнитогорске (-3,2%), Вологде (-2,7%), Владивостоке (-1,8%) и Сургуте (-1%).





Ранее сообщалось , что «квадрат» жилья в новостройках Перми подорожал на 10,8% с начала года. Средняя цена квартиры в новостройке поднялась до 6,8 млн рублей.





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