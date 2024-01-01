Суд прекратил дело против пермского бизнесмена Юрия Медведюка Акционера «Мотовилихинских заводов» обвиняли в злоупотреблении полномочиями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мировой суд освободил от уголовной ответственности бизнесмена из Перми и акционера «Мотовилихинских заводов» Юрия Медведюка. В прошлом году против предпринимателя возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Это преступление вменялось ему в вину как члену совета директоров предприятия.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», по данным следствия, Медведюк мог препятствовать техническому перевооружению завода, а это затруднило выполнение гособоронзаказа и привело затем к тяжким последствиям. Однако впоследствии эти сведения не нашли подтверждения. В итоге следователи пришли к выводу, что предприниматель не злоупотреблял полномочиями. Его действия квалифицировали как использование заведомо подложного документа. Так как этот состав относится к преступлениям небольшой тяжести, суд прекратил производство по делу, а Медведюку назначили судебный штраф 35 тыс. руб., который он уже оплатил.

Напомним, в июле этого года Свердловский районный суд Перми по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с бывших руководителей и совладельцев ПАО «Мотовилихинские заводы» более 2,7 млрд руб.

Обвинение по делу предъявили восьми фигурантам: экс-совладельцам предприятия Марату Загидуллову и Рафаэлю Гималову, владельцам акций акционерного общества Юрию Медведюку и Руслану Валитову, а также бывшему исполнительному директору завода Вагаршаку Сарксяну.

Согласно версии обвинения, ответчики разработали схему для обогащения на банкротстве предприятия. В соответствии с ней были оформлены невозвратные займы, а на подконтрольные фигурантам структуры выведено ликвидное имущество машхолдинга. В результате, завод был признан несостоятельным.

Напомним, в дело о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» Генпрокуратура РФ вступила год назад. Надзорный орган объяснил это тем, что машхолдинг является одним из ключевых оборонных предприятий страны.

«Мотовилихинские заводы» находятся в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент её введения задолженность предприятия оценивалась в 17,6 млрд руб.

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