Алёна Бронникова В историческом квартале Перми приступят к строительству общественно-делового центра Здание построят рядом с клубным домом на Советской, 16а Поделиться Твитнуть

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В Перми приступят к возведению общественно-делового центра в историческом квартале по ул. Советской, 16. Как следует из опубликованной на сайте краевого минимущества информации, разрешение на строительство было выдано 30 июля. Работы выполнит ООО «СЗ «Альфа-групп».

Объект находится на участке площадью 410 кв. м в границах объектов культурного наследия «Губернский центр» и «Егошихинский медеплавильный завод, поселение». Здание будет одноэтажным, площадь застройки составит 124,2 кв. м. Ранее проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Рядом застройщик возводит клубный дом «Кама» по ул. Советской, 16а. Дом планируется ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2026 года. Весной в «Каме» была зафиксирована самая высокая на пермском рынке новостроек цена на квартиру. Стоимость квадратного метра варьировалась от 190 до 255 тыс. руб.

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