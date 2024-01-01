Алёна Бронникова В историческом центре Перми «Альфа-групп» построит общественно-деловой центр Проект получил одобрение экспертизы Поделиться Твитнуть

Проектная документация / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства в историческом центре Перми общественно-делового центра по ул. Советской, 16. Документ был опубликован 11 июня на сайте краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Одноэтажное здание будет построено на участке площадью 410 кв. м в границах территорий ОКН — достопримечательного места «Губернский центр» и объекта археологического наследия — достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод, поселение». Высота помещений составит 4,5 м. Площадь застройки — 124,2 кв. м.

В наружной отделке главного фасада здания предусмотрен архитектурный бетон, боковых фасадов — фасадная акриловая краска по штукатурке, локально, в том числе, по цоколю — декоративный кирпич. В здании будут построены зал, санузел, помещение уборочного инвентаря и электрощитовая. Строительство планируется в два периода: подготовительный и основной.

Согласно выводу экспертизы, строительство объекта не окажет негативное влияние на объекты культурного наследия при условии выполнения мероприятий по обеспечению сохранности ОКН. Работы выполнит группа компаний «Альфа», которая на соседнем участке по ул. Советской, 16а возводит клубный дом премиум-класса «Кама».

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