Средняя цена на новостройки бизнес-класса Перми увеличилась на 15,7% В самой дорогой цена «квадрата» достигает 255 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

дома бизнес-класса «Кама» в центре Перми / фото: portfolio.gmk.ru/kama

В апреле 2024 года средняя стоимость квадратного метра в строящихся жилых комплексах Перми варьировалась от 87 тыс. руб. до 240 тыс. руб. Самая высокая цена зафиксирована в доме бизнес-класса «Кама». такие данным приводит аналитическая система «PRO Метры».

Как отметил директор аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач, предложение в сегменте бизнес-класса составляет 2-3% от всего рынка. Но спрос на них есть: "Чувствуется, что в последние годы происходит эволюция: меняются используемые материалы, планировочные решения, появляются дополнительные опции и эксклюзивные форматы квартир".

С апреля 2023 года за 12 месяцев средняя цена на новостройки бизнес-класса Перми увеличилась на 15,7%.

Стоимость квадратного метра значительно отличается даже в пределах одного дома. Как пояснил генеральный директор ГК «Альфа» Сергей Ширинкин, если говорить о ЖК «Кама», то цена «квадрата» варьируется в нём от 190 до 255 тыс.руб. Это зависит от площади, этажа, наличия панорамного вида на Каму (видовых квартир в этом доме около 70%) и пр.

В целом по Перми, по данным сервиса PRO Метры, средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах по итогам апреля 2024 года составила 132,2 тыс. руб. Самая низкая цена зафиксирована в ЖК «Новый звёздный» – 87 тыс.руб. за кв.м. В целом средняя цена на рынке новостроек Перми за год выросла на 18,5%.

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