Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Определены сроки проведения кинофестиваля «Союзмультфильм» нынешнего года Событие пройдёт на площадке «Кристалл-центра» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АНО «Центр развития кинопроизводства» разместила в своих социальных сетях даты проведения анимационного фестиваля «Союзмультфильм» (6+). Событие пройдёт 2, 3 и 4 ноября 2024 года на площадке «Кристалл-центра». Все показы мультфильмов и другие мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными.

В программе события: спектакли для семейного просмотра, подборка авторской анимации от киностудии «Союзмультфильм», творческие мастер-классы и интерактивные игры с любимыми героями.

«Центр развития кинопроизводства» проводит анимационный фестиваль в содружестве со старейшей отечественной студией мультипликации второй год. Ранее фестиваль проходил на «Заводе Шпагина» в пилотном режиме.

Директор «Центра развития кинопроизводства» Алёна Семерикова-Волкова надеется, что фестиваль сможет похвастать большим наплывом зрителей, поскольку запланирован на время школьных каникул и на холодное время года, когда для детей не так много развлекательных предложений.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в 2025-2027 годах планируется увеличение бюджетного финансирования киноотрасли в Пермском крае. В обозначенные в проекте краевого бюджета суммы входит и финансирование кинофестивалей.





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