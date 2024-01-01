Алёна Бронникова Пермская компания попала в пятёрку локаций для промышленного туризма в России Путешественникам предложили экскурсии на производство роботов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали пять интересных локаций для промышленного туризма в России в 2024 году. Наряду со столичными организациями в список попала пермская компания Promobot.

«Узнать больше о технологиях и инновационных разработках можно на экскурсии по предприятию Promobot в Перми. Оно является крупнейшим в России по выпуску сервисных роботов, которые могут быть администраторами в отелях, диагностами в клиниках и даже экскурсоводами в музеях», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Кроме того, в списке самых интересных локаций для промышленного туризма также оказались Гжельский фарфоровый завод Подмосковья, часовой завод «Ракета» Санкт-Петербурга, металлургический комбинат Череповца и калининградская сыроварня «Тильзит-Рагнит».

Как ранее писал «Новый компаньон», Пермский край вошёл в топ регионов-лидеров по промышленному туризму. Количество туристов в прошлом году выросло в 17 раз и достигло 86,6 тыс. человек.

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